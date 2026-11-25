Тигр в ванной, побег на пляж и никакого CGI! Как снимали «Полосатый рейс» больше полувека назад Оглавление Как история с белыми медведями превратилась в «Полосатый рейс»? Зачем Леонову подложили под голову мясо? Зачем актёру вручили живого поросёнка? Ради чего Алексей Смирнов целый месяц ухаживал за хищником? Почему зрители решили, что ради фильма убили животное? Как операторам пришлось спасаться вплавь? В «Полосатом рейсе» тигры действительно разгуливали по кораблю, а Евгению Леонову пришлось оказаться рядом с хищником без защитного стекла. Life.ru рассказывает, какие опасности поджидали актёров на съёмках и какие сцены сегодня, вероятно, доверили бы CGI. Как снимали «Полосатый рейс»: секреты советской комедии и опасные трюки актёров с настоящими хищниками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1961 году на советские экраны вышла комедия «Полосатый рейс», в которой обычное морское путешествие превращается в настоящий кошмар после побега хищников из клеток. Зрители смеялись над перепуганным Евгением Леоновым и восхищались бесстрашием Маргариты Назаровой, даже не подозревая, что за кадром разворачивались не менее захватывающие события. Life.ru рассказывает, как снимали легендарную комедию, на какие хитрости шёл режиссёр Владимир Фетин и чем рисковали артисты ради кадров, над которыми смеётся уже не одно поколение зрителей.

Как история с белыми медведями превратилась в «Полосатый рейс»?

История создания фильма «Полосатый рейс»: какое реальное происшествие легло в основу сюжета советской комедии? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Мало кто знает, но появлением «Полосатого рейса» зрители во многом обязаны не тиграм, а белым медведям, которых однажды перевозили на корабле из Арктики. Сценарист Виктор Конецкий, в прошлом моряк, вспоминал случай, произошедший во время транспортировки животных с острова Врангеля в Мурманск. Медведи выбрались из клеток и устроили на судне переполох, а экипажу пришлось искать способ вернуть опасных пассажиров на место.

Эта история и легла в основу будущей комедии, однако вместо белых медведей на экране решили показать тигров и львов, поскольку к тому моменту в Советском Союзе уже была настоящая звезда, способная работать с такими животными. Конечно же, речь идёт о Маргарите Назаровой, знаменитой дрессировщице, чьи выступления вызывали восторг у зрителей.

Маргарита Назарова, дрессировщица тигров и львов: как снимали советскую комедию «Полосатый рейс» 1961 года? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Согласно известной истории, в 1959 году её номер увидел Никита Хрущёв, посетивший цирк вместе с императором Эфиопии Хайле Селассие. Советский руководитель якобы заметил, что о таких бесстрашных женщинах необходимо снимать кино, и вскоре на «Ленфильме» началась работа над картиной.

Назарова уже имела опыт участия в кинопроизводстве, поскольку ранее дублировала Людмилу Касаткину в сценах с хищниками в «Укротительнице тигров», но теперь ей предстояло не просто выполнять трюки, а сыграть главную роль. Вместе с ней в фильме появились Евгений Леонов, Алексей Грибов, Иван Дмитриев и Алексей Смирнов, которым пришлось осваивать совершенно непривычные для актёров правила работы. Так какие же кадры из знаменитого фильма сегодня сняли бы с помощью компьютерной графики?

Зачем Леонову подложили под голову мясо?

Евгений Леонов в фильме «Полосатый рейс»: как снимали знаменитую сцену с настоящим тигром в ванной без спецэффектов? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Пожалуй, ни одна сцена «Полосатого рейса» не обросла таким количеством легенд, как эпизод, в котором герой Евгения Леонова принимает ванну и внезапно обнаруживает рядом с собой тигра. Согласно самой популярной версии, артист согласился сниматься только при условии, что между ним и хищником установят пуленепробиваемое стекло, однако из-за бликов перегородку якобы убрали, ничего не сказав Леонову.

Впрочем, присутствовавший на съёмках оператор Дмитрий Долинин впоследствии опроверг эту историю. По его словам, никакого стекла изначально не было, а Леонов прекрасно знал, что ему предстоит встретиться с настоящим тигром. Актёра долго уговаривали сняться в этом эпизоде, но даже после его согласия возникла другая проблема. Дело в том, что тигр по кличке Пурш не проявлял интереса к человеку в ванной.

Тогда съёмочная группа пошла на хитрость — под голову Леонову спрятали кусок мяса, а под самой ванной разместился дрессировщик, который контролировал поведение хищника. Сегодня для такого эпизода можно было бы отдельно снять актёра, а тигра добавить на этапе постпродакшена, но тогда Леонову пришлось смотреть в глаза вполне реальному зверю!

Зачем актёру вручили живого поросёнка?

Съёмки фильма «Полосатый рейс»: зачем Евгению Леонову дали живого поросёнка и посадили артиста в клетку? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Ещё одним испытанием для Евгения Леонова стал эпизод, в котором его герой прячется в клетке, а снаружи на решётку бросаются разъярённые тигры. Правда, поначалу хищники совершенно не собирались нападать на Шулейкина и попросту игнорировали сидящего за прутьями артиста.

Чтобы добиться нужной реакции, Леонову вручили живого поросёнка, и спокойные до этого тигры начали рычать, бросаться на решётку и пытаться добраться до добычи. Теперь актёру практически не приходилось изображать страх, поскольку происходящее по другую сторону клетки выглядело вполне серьёзно.

Позднее Леонов вспоминал, как перепуганный поросёнок визжал, а он прижимал его к себе: «Зато что творилось на палубе через минуту, когда тигры учуяли поросёнка! Они его через прутья поцарапали, поросенок визжит, тигры от этого еще больше свирепеют. Я кричу, поросёнка прижимаю. А поросёнок от страха совсем обезумел, на меня стал кидаться. Тигры рычат, поросенок визжит, я кричу: «Дрессировщик, стреляй, не то всех сожрут вместе с палубой». По словам сына актёра Андрея, после этого эпизода артист в шутку говорил об их родстве. Сегодня цифровые хищники позволили бы снять этот эпизод, не подвергая стрессу ни человека, ни животное.

Ради чего Алексей Смирнов целый месяц ухаживал за хищником?

Алексей Смирнов в «Полосатом рейсе»: как актёр готовился к опасному трюку с тигром и почему отказался от дублёра? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

В одном из эпизодов «Полосатого рейса» моторист Кныш пытается помешать тигру проникнуть в радиорубку, вцепившись в его хвост. Удивительно, но эту сцену предложил сам Алексей Смирнов, причём артист решил выполнить опасный трюк без дублёра.

Чтобы заслужить расположение своего полосатого партнёра, Смирнов целый месяц проводил время возле клеток, подкармливал хищника и приучал его к своему присутствию. Только после такой продолжительной подготовки удалось снять эпизод, в котором артист собственными руками удерживает настоящего тигра за хвост.

Сегодня Смирнову, вероятно, хватило бы нескольких дублей с бутафорским хвостом, к которому специалисты по визуальным эффектам впоследствии дорисовали бы хищника. Однако в 1960 году ради нескольких секунд экранного времени актёру пришлось освоить азы профессии дрессировщика.

Почему зрители решили, что ради фильма убили животное?

Судьба льва из фильма «Полосатый рейс»: откуда появился слух о гибели хищника и что рассказывали очевидцы? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Самая мрачная легенда о съёмках «Полосатого рейса» связана с эпизодом, в котором члены экипажа переносят спящего льва на носилках. По одной из распространённых версий, хищника якобы не удалось усыпить, поэтому создатели фильма решили его застрелить, а в кадре зрители увидели уже мёртвое животное.

Как рассказывал оператор Дмитрий Долинин, заставить льва по кличке Вася заснуть действительно оказалось непросто. Дрессировщики прятали снотворное в мясе, однако хищник упорно отказывался от угощения, словно догадываясь, что ему предлагают что-то подозрительное.

В результате на съёмочную площадку вызвали ветеринара, который ввёл льву успокоительный препарат с помощью специального дротика. Когда Вася наконец уснул, необходимую сцену удалось снять, а после завершения работы над картиной животное отправилось в Ленинградский зоопарк. Сегодня для такого эпизода можно было бы использовать реалистичный муляж или цифровую модель льва, однако создателям советской комедии пришлось прибегнуть к помощи ветеринара.

Как операторам пришлось спасаться вплавь?

Тигры в фильме «Полосатый рейс»: как снимали заплыв хищников в Чёрном море и почему всё пошло не по плану? Фото © Кадр из фильма «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

Одним из самых сложных эпизодов «Полосатого рейса» стал массовый заплыв тигров в Чёрном море. По задумке режиссёра, хищники должны были оказаться в воде и направиться к берегу, однако во время первого дубля один из тигров вместо заплыва забрался на крышу клетки, вынудив операторов самих прыгнуть в воду.

Как рассказывает киностудия «Ленфильм», вторая попытка оказалась не менее экстремальной, поскольку двое хищников развернулись и забрались обратно на катер. Члены съёмочной группы бросились прятаться в каютах, а один из них даже забрался на мачту.

На этом приключения не закончились, ведь во время съёмок на одесском пляже Аркадия одна из тигриц перепрыгнула через ограждение и оказалась среди отдыхающих. К счастью, обошлось без трагедии. К слову, именно в пляжном эпизоде появился Василий Лановой, который отдыхал в Одессе и согласился исполнить небольшую роль. Так в фильме и прозвучала знаменитая реплика о группе в полосатых купальниках.

А вы знали, что за смешными сценами «Полосатого рейса» скрывались настолько опасные съёмки? О создании какого ещё советского фильма вам хотелось бы прочитать подобный материал? Делитесь своими пожеланиями в комментариях, а пока предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните любимое кино, и попробовать угадать семь культовых фильмов СССР по животным в кадре или вспомнить, чем закончились восемь знаменитых сцен из советских картин.

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Авторы Софья Кузнецова