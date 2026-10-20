«Тихая болезнь»: Травматолог рассказала, когда перелом после падения — не случайность

Можно ли считать перелом после падения со стула случайностью? Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова во Всемирный день борьбы с остеопорозом рассказала Life.ru, в каких случаях травма становится сигналом о «тихой болезни».

Представим женщину 65–75 лет. Ещё несколько лет назад она была активной: ходила на работу, гуляла, ездила в отпуск, носила любимую одежду и не задумывалась о том, насколько прочны её кости. В какой-то момент она постепенно стала ниже, спина округлилась, плечи ушли вперёд, усилилась сутулость. Изменился силуэт: грудная клетка как будто стала короче, а живот начал выступать сильнее. Одежда, которая раньше сидела привычно, теперь выглядит иначе. И теперь её хочется назвать не «женщиной», а «бабушкой». Остеопороз долго никак себя не выдавал. А затем появились первые заметные глазу признаки и жалобы на боли в спине, быструю утомляемость. Ей стало сложнее долго стоять или ходить. Она начинает осторожнее двигаться, избегает наклонов и физических нагрузок — боится травмы или перелома. Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Остеопороз часто называют «тихой болезнью». Человек может годами не чувствовать никаких изменений, хотя плотность костной ткани постепенно снижается.

Иногда первым проявлением заболевания становится перелом после падения со стула или кровати (низкоэнергетическая травма), в другой ситуации человек отмечает сильную боль в спине и изменения в осанке. С одной стороны, остеопороз — неизбежная часть старения. С другой стороны, мы всё-таки можем влиять на состояние костей, ведь помимо возраста и наследственности на развитие данного состояния также влияет питание, физическая активность, масса тела, курение, алкоголь, некоторые заболевания и лекарства.

Кость — это живая ткань, которая постоянно перестраивается: старые участки разрушаются, новые формируются. При остеопорозе процессы разрушения начинают преобладать над восстановлением. Клетки, которые «съедают» костную ткань, остаются такими же активными, а те клетки, которые создают новый матрикс, замедляют свою активность. Кость становится пористой: менее плотной и более хрупкой, поэтому риск переломов увеличивается.

Чаще всего говорят о переломах: — позвоночника; — шейки/проксимального отдела бедренной кости; — лучевой кости в области запястья; — плечевой кости и других костей. Особенно серьёзны переломы позвоночника и бедра: они могут приводить к выраженному ограничению подвижности и потере самостоятельности.

Кто находится в группе риска

Здесь удобно разделить факторы на те, на которые мы не можем повлиять, и те, которые можно изменить.

Возраст. С возрастом костная масса постепенно снижается. У женщин особенно значимый период — менопауза, когда из-за снижения уровня эстрогенов потеря костной и мышечной массы может ускоряться. Пол. У женщин риск остеопороза выше, особенно после менопаузы. Раса. У представителей европеоидной и монголоидной расы данное заболевание встречается гораздо чаще. Наследственность. Если у родителей был остеопороз или перелом бедра, риск для родственников выше. Предыдущий перелом. Перелом после 50 лет, особенно после небольшой травмы, — важный сигнал, который нельзя игнорировать.

Недостаток физической активности. Кость адаптируется к нагрузке. Длительная неподвижность и отсутствие регулярной физической активности способствуют потере костной массы. И здесь есть важный момент: для здоровья костей недостаточно просто иногда гулять. Наиболее полезны: нагрузка с весом собственного тела; силовые упражнения; упражнения на баланс; регулярная физическая активность. То есть мышцы и кости нужно не только «беречь», но и регулярно нагружать.

Недостаточная масса тела — один из факторов риска снижения костной плотности и переломов. Поэтому постоянные жёсткие диеты и стремление к максимально низкому весу могут иметь последствия не только для мышц, но и для костной ткани. Для поддержания костной ткани организму необходимы в том числе кальций, витамин D и достаточное количество белка.

Курение увеличивает риск потери костной массы и переломов. Чрезмерное употребление алкоголя также относится к факторам риска. Риск остеопороза может повышаться при ряде заболеваний, например при ревматоидном артрите, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, нарушениях питания и некоторых эндокринных состояниях. Поэтому важно контролировать своё состояние и своевременно обращаться за медицинской помощью, не пуская своё здоровье на самотёк.

Отдельные препараты при длительном применении могут влиять на костную ткань. Один из наиболее известных примеров — системные глюкокортикостероиды. Но это не означает, что человек должен самостоятельно отменять назначенный препарат. Если лекарство необходимо для лечения основного заболевания, врач оценивает соотношение пользы и риска и при необходимости принимает дополнительные меры для защиты костей.

Остеопороз часто никак себя не проявляет. Поэтому ориентироваться только на наличие боли неправильно. Основной метод оценки минеральной плотности костной ткани — денситометрия. Это быстрое, безболезненное рентген-исследование с очень небольшой лучевой нагрузкой.

Врач учитывает: возраст; пол; перенесённые переломы; семейный анамнез; сопутствующие заболевания; принимаемые препараты; показатели минеральной плотности костной ткани; общий риск переломов. Для оценки вероятности переломов может использоваться FRAX — специальный калькулятор, который учитывает ряд клинических факторов и позволяет оценить 10-летнюю вероятность перелома.

Лечением остеопороза занимается эндокринолог, терапевт, а в редких случаях даже ревматолог. В частности, обследование стоит обсудить с врачом: — женщинам 65 лет и старше; — мужчинам 70 лет и старше; — людям, перенёсшим перелом после 50 лет; — более молодым людям при наличии значимых факторов риска; — пациентам, длительно принимающим препараты, способные влиять на костную ткань.

Полностью исключить риск остеопороза невозможно — на часть факторов, например возраст, пол и наследственность, мы повлиять не можем. Но у человека есть возможность существенно повлиять на то, каким будет его костный запас на протяжении жизни. И заниматься этим нужно гораздо раньше, чем многие привыкли думать.

Самое важное время — молодость

Костная ткань активно формируется в детстве и подростковом возрасте, а пик костной массы обычно достигается в молодом взрослом возрасте — примерно с 20 до 30 лет. Проще говоря, в молодости организм формирует своеобразный «костный капитал», которым человек будет пользоваться в последующие десятилетия.

После достижения пиковой костной массы кости продолжают постоянно обновляться, но постепенно процессы потери костной ткани начинают преобладать над её формированием. Поэтому чем выше была максимальная костная масса в молодости, тем больше у человека своеобразный «запас прочности» на последующие годы.

«Профилактика остеопороза — это не история «для бабушек». Она начинается в детстве и молодом возрасте: с движения, полноценного питания и формирования здорового отношения к собственному телу. А то, насколько хорошо мы позаботились о своих костях в первые десятилетия жизни, во многом определяет, с каким запасом прочности они встретят последующие годы», — добавила эксперт.

Остеопороз — заболевание, которое долго может оставаться незаметным. Но его развитие не является полностью неизбежным следствием возраста. Сильные мышцы, регулярная физическая активность, полноценное питание, отказ от курения, умеренность с алкоголем, контроль факторов риска и своевременное обследование помогают сохранить здоровье костей и снизить риск переломов.

При остеопорозе физическая активность требует особого подхода: одни виды нагрузки помогают укреплять мышцы и поддерживать костно-суставную систему, а другие могут повышать риск травм. Подробнее — в материале Life.ru.