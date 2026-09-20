Тихонова: Проекты «Разгона» рождаются из интересов самой молодёжи

Молодёжное сообщество «Разгон» должно давать школьникам и студентам возможность находить единомышленников и превращать собственные идеи в реальные проекты, заявила генеральный директор «Иннопрактики» Катерина Тихонова. Она выступила на ежегодном Всероссийском фестивале в Национальном центре «Россия».

«Разгон» помогает молодёжи находить единомышленников и превращать идеи в новые проекты. Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

По словам Тихоновой, направления внутри сообщества появляются прежде всего из интересов самих участников. Поэтому организаторы рассчитывают, что со временем собственных инициатив у молодёжи станет ещё больше.

«Давайте создавать как можно больше возможностей, чтобы каждый мог попробовать себя в том, что ему действительно нравится, найти соратников и воплотить свои задумки. Давайте думать вместе», — сказала Тихонова.

Фестиваль собрал в Москве около 1200 школьников и студентов из разных регионов страны. Участники представили творческие, образовательные и технологические проекты.

В программу вошли исторические постановки, соревнования танцевальных коллективов, робототехника, аграрные и журналистские направления, а также выступления молодых артистов. Отдельные площадки посвятили обмену опытом и поиску партнёров для новых инициатив.

Одной из задач «Разгона» организаторы называют создание среды, где участники из разных регионов могут знакомиться, объединяться в команды и продолжать работу уже после окончания фестиваля.

Развитие молодёжных инициатив остаётся одной из заметных тем в программах Национального центра «Россия». Ранее Life.ru рассказывал об открытии площадки «Молодёжь и дети в Пространстве Возможностей», где школьники и студенты могут пробовать себя в медиа, технологиях и других направлениях.