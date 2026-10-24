Тихоокеанский флот получит ещё один корабль до конца 2026 года

Тихоокеанский флот России до конца 2026 года планируют пополнить ещё одним кораблём, построенным на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Об этом сообщил генеральный директор предприятия Михаил Боровский по итогам церемонии спуска на воду корвета «Грозный».

По словам руководителя завода, корабли предприятия сейчас находятся во Владивостоке, где проходят государственные испытания. Один из них рассчитывают передать флоту до конца текущего года.

«Сегодня я могу сказать точно, что со всеми поставленными задачами мы справляемся. У нас сегодня во Владивостоке находятся наши корабли на государственных испытаниях. До конца года планируем доиспытать и передать Тихоокеанскому флоту ещё один корабль», — заявил Боровский.

Глава предприятия подчеркнул, что завод справляется с поставленными производственными задачами. Передача нового корабля состоится после завершения необходимых испытаний.