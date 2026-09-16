Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем на следующей неделе может впервые лично встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Переговоры ожидаются в Нью-Йорке, сообщает The Times со ссылкой на источники.

Одной из возможных тем станет Украина. По данным газеты, Бёрнем ранее говорил о намерении вместе с другими европейскими лидерами попытаться убедить республиканца открыть Киеву доступ к резервным запасам ракет для комплексов Patriot.

Встречу планируют провести во время Генеральной Ассамблеи ООН. Оба политика должны посетить её во вторник.

До этого Бёрнем уже общался с Трампом по телефону. 7 сентября британский премьер и американский лидер обсуждали в том числе украинский конфликт и продолжение работы над прекращением огня, следует из сообщения Даунинг-стрит.

Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине мешают урегулированию и ведут к дальнейшему вовлечению стран НАТО в конфликт. В Кремле также подчёркивали, что снабжение Киева оружием не способствует переговорному процессу.

Ранее первый министр страны Джон Суинни заявил, что Энди Бёрнем может стать последним премьер-министром Соединённого Королевства, если Шотландия добьётся независимости. Поводом стали слова Бёрнема о возможности нового референдума, если эту идею поддержит большинство шотландцев.