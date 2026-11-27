Певец и телеведущий Тимур Родригез не смог добиться освобождения от задолженности по алиментам на содержание бывшей супруги Анны Девочкиной. Пресненский районный суд Москвы 26 ноября отклонил требования артиста, сообщили в пресс-службе столичных судов.

Шоумен неоднократно пытался пересмотреть финансовые обязательства перед бывшей семьёй. В частности, он добивался сокращения ежемесячных выплат на двоих сыновей с 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей. Однако в августе Мосгорсуд оставил в силе решение об отказе в удовлетворении этих требований.

Родригез и Девочкина объявили о расставании осенью 2023 года после 16 лет совместной жизни. Официально их брак расторгли в мае 2025 года. У бывших супругов двое сыновей — Мигель и Даниэль.

Тем временем рэпер Джиган погасил задолженность по алиментам перед Оксаной Самойловой, выплатив почти 1,74 миллиона рублей. Однако арест с загородного особняка музыканта в Подмосковье до сих пор не сняли. После развода бывшие супруги продолжают судебные разбирательства, касающиеся содержания и воспитания четверых детей.