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Опубликовано 2 сентября, 17:12

«Тиражируют фальшивки»: Россия ответила Франции после вызова дипломата из-за БПЛА

Посольство РФ: Франция тиражирует фальшивые обвинения в адрес Москвы

Обложка © ТАСС / Денис Устинов

Обложка © ТАСС / Денис Устинов

Временный поверенный в делах России во Франции Александр Зезюлин отверг обвинения Парижа в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в Лейпциге. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет ТАСС.

По данным дипмиссии, во время вызова в МИД Франции российскому представителю повторили обвинения, ранее озвученные Германией, о якобы связи России с произошедшим в аэропорту Лейпцига.

Зезюлин заявил, что Москва категорически отвергает эти обвинения и считает их бездоказательными.

В российском посольстве отметили, что дипломат выразил разочарование позицией французского внешнеполитического ведомства, которое, по его словам, стало распространять неподтверждённые заявления.

«Французский МИД взял за привычку тиражировать фальшивки», — заявили в российской дипмиссии.

До этого МИД Франции вызвал представителя российского посольства в Париже из-за обвинений в адрес Москвы, связанных с инцидентами в аэропорту Лейпцига.

Москва жёстко ответила Берлину на обвинения в инциденте в Лейпциге: В МИД раскрыли детали разговора
Москва жёстко ответила Берлину на обвинения в инциденте в Лейпциге: В МИД раскрыли детали разговора

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия напрямую обвинила Россию в организации попытки атаки на аэропорт Лейпцига. Москва обвинения Берлина отрицает.

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Наталья Демьянова
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