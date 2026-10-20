Тишина после девяти: Родительским чатам предлагают ввести «комендантский час»
В России могут запретить общение в родительских чатах в мессенджерах после 21:00
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Правозащитники центра «Сорок Сороков» обратились в Министерство просвещения РФ с просьбой рассмотреть вопрос о выработке методических рекомендаций по упорядочению работы родительских чатов в общеобразовательных организациях. Среди предлагаемых мер — установить рекомендуемый период активности чатов с 08:00 до 21:00. Обращение оказалось в распоряжении Life.ru.
В настоящее время родительские чаты в мессенджерах, создаваемые по инициативе школ или родительских комитетов, де-факто лишены какого-либо регламента. На практике это приводит к тому, что:
— обсуждения нередко выходят за рамки конструктивного диалога и перерастают в затяжные конфликтные переписки, взаимные претензии и оскорбления, длящиеся до глубокой ночи;
— сообщения от представителей родительских комитетов, классных руководителей или администрации поступают в позднее время (после 21:00–22:00), что нарушает право граждан на отдых и вторгается в личное время;
— чаты превращаются из инструмента информирования в площадку для эмоциональных споров и давления на отдельных участников, что создаёт нездоровую атмосферу и провоцирует конфликты между родителями;
— отсутствие правил модерации приводит к тому, что значительная часть родителей отключает уведомления или покидает чат, утрачивая доступ к действительно важной информации.
Подобная практика создаёт нездоровую эмоциональную атмосферу вокруг образовательного процесса, провоцирует стресс у родителей и педагогов, а также размывает саму цель существования чата как инструмента делового взаимодействия.
Правозащитники просят рассмотреть вопрос о выработке методических рекомендаций по упорядочению работы родительских чатов в общеобразовательных организациях. Среди предлагаемых мер:
1. Установить рекомендуемый период активности родительских чатов с 08:00 до 21:00. Сообщения, направленные за пределами данного интервала, предлагается направлять с отложенной отправкой либо переносить на следующее утро.
2. Определить, что родительский чат является площадкой для обсуждения вопросов, непосредственно связанных с образовательным процессом, организационными мероприятиями и безопасностью детей, а не пространством для разрешения личных конфликтов и неконструктивных дискуссий.
3. Рекомендовать администрациям школ совместно с родительскими комитетами утверждать краткие правила ведения чата (регламент), включающие запрет на переход на личности, использование нецензурной лексики и направление сообщений в ночное время.
4. Предусмотреть возможность назначения модератора чата из числа представителей администрации школы или родительского комитета.
Речь не идёт о запрете общения родителей как такового. Цель предлагаемых мер — вернуть чатам их первоначальную функцию: быть удобным и уважительным каналом обмена важной информацией.
Россияне могут официально зафиксировать оскорбления в домовом или родительском чате, обратившись к нотариусу. Такой способ сохранения доказательств предусмотрен для конфликтов в мессенджерах. Подробнее — в материале Life.ru.
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