Тишина после девяти: Родительским чатам предлагают ввести «комендантский час»

Правозащитники центра «Сорок Сороков» обратились в Министерство просвещения РФ с просьбой рассмотреть вопрос о выработке методических рекомендаций по упорядочению работы родительских чатов в общеобразовательных организациях. Среди предлагаемых мер — установить рекомендуемый период активности чатов с 08:00 до 21:00. Обращение оказалось в распоряжении Life.ru.

В настоящее время родительские чаты в мессенджерах, создаваемые по инициативе школ или родительских комитетов, де-факто лишены какого-либо регламента. На практике это приводит к тому, что:

— обсуждения нередко выходят за рамки конструктивного диалога и перерастают в затяжные конфликтные переписки, взаимные претензии и оскорбления, длящиеся до глубокой ночи;

— сообщения от представителей родительских комитетов, классных руководителей или администрации поступают в позднее время (после 21:00–22:00), что нарушает право граждан на отдых и вторгается в личное время;

— чаты превращаются из инструмента информирования в площадку для эмоциональных споров и давления на отдельных участников, что создаёт нездоровую атмосферу и провоцирует конфликты между родителями;

— отсутствие правил модерации приводит к тому, что значительная часть родителей отключает уведомления или покидает чат, утрачивая доступ к действительно важной информации.