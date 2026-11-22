Принц Уильям после восшествия на британский престол может лишить своего младшего брата Гарри титула принца в рамках масштабной реформы монархии. Под угрозой также окажутся титулы супруги Гарри Меган Маркл и их детей Арчи и Лилибет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу королевского обозревателя Тома Сайкса.

По утверждению автора книги «Герцоги хаоса» (Dukes of Hazard), наследник британского престола намерен изменить сам принцип присвоения королевских титулов. Уильям якобы хочет, чтобы они предоставлялись не автоматически по праву рождения, а только членам семьи, выполняющим официальные обязанности от имени монарха.

В случае реализации такого плана право называться принцами и принцессами смогут сохранить лишь действующие представители королевской семьи. Гарри и Меган, которые отказались от исполнения официальных обязанностей в 2020 году, могут лишиться оставшихся титулов. Аналогичные изменения, по версии Сайкса, затронут их сына Арчи и дочь Лилибет.

Советники Уильяма уже изучили юридические возможности проведения реформы. Предполагается, что будущий король сможет изменить правила с помощью патентных грамот — специальных документов, которыми британские монархи устанавливают порядок использования королевских титулов.

Подобный механизм в прошлом применял Георг V. Именно его решения во многом определили действующую систему присвоения титулов членам британской королевской семьи. Уильям рассчитывает на общественную поддержку преобразований. Предполагаемая реформа обсуждается на фоне споров о расходах на содержание монархии и скандалов вокруг бывшего принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора.