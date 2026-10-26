Тьма накрыла Украину: Киев, Ирпень и Гостомель внезапно рухнули в тотальный блэкаут

Большая часть украинской столицы внезапно осталась без электроэнергии. Местные ресурсы массово сообщают о резком исчезновении напряжения в сетях ключевых районов.

Одновременно с этим масштабный блэкаут накрыл ближайшие населенные пункты. В частности, города-спутники Ирпень и Гостомель погрузились в темноту практически целиком.

Примечательно, что никаких графиков или предупреждений о начале аварийных работ заранее не публиковалось. Граждане столкнулись с обесточиванием инфраструктуры без какого-либо оповещения.

Официальные комментарии от представителей властей или профильных энергетических ведомств пока отсутствуют. Профильные службы не спешат прояснять обстановку.

В настоящее время технические специалисты пытаются локализовать проблему. Точные сроки восстановления подачи ресурса потребителям остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице.