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Опубликовано 26 октября, 12:30

Тьма накрыла Украину: Киев, Ирпень и Гостомель внезапно рухнули в тотальный блэкаут

В Киеве, Ирпене и Гостомеле зафиксированы масштабные отключения света

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / deniska_ua

Большая часть украинской столицы внезапно осталась без электроэнергии. Местные ресурсы массово сообщают о резком исчезновении напряжения в сетях ключевых районов.

Одновременно с этим масштабный блэкаут накрыл ближайшие населенные пункты. В частности, города-спутники Ирпень и Гостомель погрузились в темноту практически целиком.

Примечательно, что никаких графиков или предупреждений о начале аварийных работ заранее не публиковалось. Граждане столкнулись с обесточиванием инфраструктуры без какого-либо оповещения.

Официальные комментарии от представителей властей или профильных энергетических ведомств пока отсутствуют. Профильные службы не спешат прояснять обстановку.

В настоящее время технические специалисты пытаются локализовать проблему. Точные сроки восстановления подачи ресурса потребителям остаются неизвестными.

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Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице.

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Оксана Попова
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