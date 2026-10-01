«То что» или просто «что»? Какие речевые ошибки пока не готовы простить филологи

Конструкция «то что» вместо союза «что» пока не считается нормой русского литературного языка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе портала «Грамота.ру».

По словам специалистов, такое сочетание стало появляться в разговорной речи, особенно у молодых людей. Однако его употребление в предложениях, где местоимение «то» не выполняет отдельной функции, считается ошибкой.

«Союз «то что» появился не в русском литературном языке, а в речи некоторых людей, в основном молодых», — пояснили в «Грамоте.ру».

Специалисты отметили, что школьнику за такую конструкцию могут снизить оценку в сочинении или на экзамене. При этом специалисты пока не берутся прогнозировать, изменится ли языковая норма в будущем.

Кандидат филологических наук Владимир Славкин объяснил, что само сочетание «то, что» не является ошибочным во всех случаях. Например, в предложении «Он сказал то, что думал» слово «то» выполняет функцию указания на конкретный объект.

А вот фраза «Он сказал, то что завтра придёт» построена неправильно. В таком случае «то» не выполняет самостоятельной функции и фактически дублирует союз «что».

По словам Славкина, русский язык и без того располагает большим количеством подчинительных союзов, поэтому необходимости создавать новые конструкции нет.

Ранее Life.ru писал, что в будущем ударение в слове «звонит» может сместиться с последнего слога на первый. Эксперты отмечают, что предсказать точное время таких изменений невозможно. По их мнению, даже столетие — это короткий период для языка. Слово «звонит» относится к группе из нескольких сотен глаголов, которые подвержены перемещению ударения. Подобные изменения уже произошли с формами «любит», «ценит», «курит» и «катит».