В российских соцсетях за десять месяцев выявили 1,17 млн объявлений о продаже контрафактных товаров. Такие результаты показало совместное исследование онлайн-кинотеатра Wink и «Медиалогии», с которым ознакомилась газета «Известия».

Всего с января по октябрь 2026 года аналитики насчитали более двух миллионов публикаций о подделках. В выборку вошли сообщения обычных пользователей, объявления продавцов и материалы блогеров. Более половины публикаций оказались прямыми предложениями приобрести контрафакт.

Особое внимание исследователи обратили на обозначение «1:1», которым торговцы маркируют якобы точные копии оригинальных товаров. За десять месяцев такая пометка встретилась в 735 тысячах публикаций. Причём 588 тысяч из них были объявлениями о продаже — в полтора раза больше, чем предложений со словом «подделка».

При этом обычные пользователи стали реже обсуждать контрафакт. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число таких сообщений сократилось на 15%.

Чаще всего в соцсетях говорят о поддельной одежде — на неё приходится примерно треть всех публикаций о контрафакте. А вот интерес к фальшивым гаджетам и электронике, напротив, вырос на треть. Это единственная крупная категория, показавшая увеличение числа обсуждений.

Ранее Life.ru сообщал, что стилист Эльвира Янковская вернула блогеру Лерчек 1,95 млн рублей за поддельные вещи Dior. Валерия Чекалина заподозрила неладное после покупки брендовой продукции и обратилась к экспертам. Проверка показала, что вещи не соответствуют оригиналам. В отношении стилиста было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.