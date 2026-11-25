Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал декларацию по итогам трёхсторонней встречи России, Китая и США в Шэньчжэне достижением российской дипломатии. По его оценке, рассчитывать на более масштабные договорённости в нынешних международных условиях было бы нереалистично. Об этом он заявил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Это, конечно же, достаточно большое достижение российской дипломатии и, конечно же, великого российского государства», — заявил Токаев.

Токаев обратил внимание на содержание документа, вокруг которого, по его словам, шло немало обсуждений. Казахстанский лидер отметил, что итоговый текст оказался оптимальным по формулировкам и значению. Он также предположил, что Путин принимал участие в подготовке декларации, поскольку её стилистика показалась ему знакомой.