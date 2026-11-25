Токаев поздравил Путина с успешной встречей с Трампом и Си Цзиньпином
Обложка © Life.ru
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным участием в саммите в китайском Шэньчжэне. Об этом он заявил на переговорах с президентом РФ в Москве.
«Конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите», — сказал Токаев.
Токаев упомянул недавний визит Путина в Китай и подчеркнул значение состоявшейся встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
Ранее Путин заявил, что искусственный интеллект и развитие высокотехнологичных отраслей войдут в повестку переговоров российского лидера и президента Казахстана. Одной из площадок для обсуждения станет конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Путин отметил, что участие в мероприятии позволит лидерам затронуть не только вопросы развития ИИ, но и перспективы технологического взаимодействия двух государств в целом.