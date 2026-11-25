Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным участием в саммите в китайском Шэньчжэне. Об этом он заявил на переговорах с президентом РФ в Москве.

«Конечно же, я не могу не поздравить с успехом вашего недавнего визита в Китай и участием в саммите», — сказал Токаев.

Токаев упомянул недавний визит Путина в Китай и подчеркнул значение состоявшейся встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.