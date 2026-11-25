Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что участие российского лидера Владимира Путина в трёхсторонней встрече с лидерами США и Китая свидетельствует о выходе России на передовые позиции в мировой политике. По мнению казахстанского лидера, это стало возможным в том числе благодаря личной роли российского президента.

Токаев признался, что с интересом следил за переговорами в Шэньчжэне и искренне радовался за Россию. Он подчеркнул, что страна оказалась в центре международной повестки в период серьёзной геополитической нестабильности.

«Я смотрел и радовался за Россию, которая именно в этот очень сложный период развития истории, когда геополитика, как говорится, пустилась в пляс, то есть является абсолютно нестабильной, вышла на передний план, на первый план в качестве великой державы. И, конечно же, это огромная заслуга президента России в вашем лице, Владимир Владимирович, и я этому обстоятельству искренне рад», — высказался Токаев во время встречи с Путиным.