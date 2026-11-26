Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok губительным для мозга человека, особенно в молодом возрасте. С резкой критикой соцсети он выступил на встрече с молодыми талантами в сфере ИИ в Москве на полях международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey 2026).

«Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра может быть каких-то фильмов. И Tik Tok. Tik Tok — это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека», — сказал он.

Между тем при грамотном подходе гаджет способен стать источником дохода даже для жителей отдалённых сёл и аулов. Необходимым условием для этого является наличие доступа к интернету.

Казахстан стремится построить народную цифровую экономику, в основе которой лежит использование современных технологий для расширения возможностей граждан. Для достижения этой цели, считает политик, необходимо обучать население навыкам, позволяющим легально зарабатывать в Сети.

Ранее Токаев на встрече с Владимиром Путиным рассказал об успехах республики в области цифровизации. В рейтинге ООН по развитию электронного правительства страна переместилась с 24-го на 16-е место. Однако президент предостерёг от чрезмерной гордости достигнутыми результатами.