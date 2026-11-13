Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал задержание руководителей фонда «Самрук-Казына» и национальной компании «Казахстанские железные дороги» тревожным свидетельством коррупционных проблем в государственном секторе. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности.

«Это чрезвычайно серьёзный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции», — подчеркнул Токаев.

Речь идёт о председателе правления фонда «Самрук-Казына» Нурлане Жакупове и руководителе компании «Казахстан темир жолы» Елжасе Отыншиеве. Их задержали 11 ноября сотрудники антикоррупционной службы Комитета национальной безопасности Казахстана.

Оба топ-менеджера проходят по делу о предполагаемом коррупционном преступлении. Вместе с ними задержали ещё нескольких человек. Конкретные обстоятельства расследования и возможный размер ущерба правоохранительные органы пока не раскрывают.

Токаев отметил, что следствие только началось, поэтому преждевременно разглашать его подробности. При этом президент назвал произошедшее первым крупным коррупционным делом в системе государственных компаний после закрепления принципа «Закон и порядок» в Конституции Казахстана.

Фонд «Самрук-Казына» управляет крупнейшими государственными активами страны, включая предприятия нефтегазового, энергетического и транспортного секторов. «Казахстан темир жолы» входит в структуру фонда и отвечает за железнодорожную инфраструктуру и перевозки.

Ранее представители «Самрук-Казына» заявили, что сотрудничают со следствием. При этом компании холдинга продолжают работать в штатном режиме, а обязательства перед партнёрами и инвесторами сохраняются.