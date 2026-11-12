Восемь чемоданов с купюрами, похожими на доллары, обнаружили возле жилого комплекса «Atlant-6» в Астане на фоне громкого коррупционного скандала. В Казахстане задержали руководителей фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и национальной железнодорожной компании КТЖ. Об этом сообщает издание Centralmedia24.

В Астане нашли восемь чемоданов с купюрами на фоне громких задержаний. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nurlan_zhunasov

Необычную находку заметили возле дома № 5 на улице Кунаева. Рядом с чемоданами лежали разбросанные пачки банкнот. Очевидцы вызвали полицию, после чего на место прибыли правоохранители. Подлинность купюр, их общая сумма и владельцы пока не установлены.

Тем временем Комитет национальной безопасности Казахстана официально подтвердил задержание председателя правления «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы «Казахстан темир жолы» Елжаса Отыншиева. Операцию провели сотрудники антикоррупционной службы КНБ 11 ноября. Вместе с топ-менеджерами задержали ещё нескольких человек.

По сведениям Centralmedia24, руководителей подозревают в покушении на получение взятки в особо крупном размере. Источники издания утверждают, что обоих поместили в изолятор временного содержания.

По предварительным данным журналистов, Отыншиева задержали в столичном лаунж-баре «Танжир». Предполагаемая связь обнаруженных чемоданов с расследованием пока не подтверждена. В КНБ заявили, что следственные действия продолжаются, однако дальнейшие подробности не разглашаются в интересах расследования.

«Самрук-Казына» управляет крупнейшими государственными активами Казахстана, включая предприятия нефтегазовой, энергетической и транспортной отраслей. Елжас Отыншиев возглавил КТЖ в июле 2026 года, а до этого занимал руководящие должности в самом фонде.

Ранее Life.ru рассказывал о необычном кадровом решении в фонде «Самрук-Казына». В октябре 2025 года в совет директоров организации включили систему искусственного интеллекта SKAI, наделив её правом участвовать в принятии решений и анализировать работу руководства. Нурлан Жакупов тогда назвал внедрение нейросети «квантовым скачком» в корпоративном управлении.