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Опубликовано 26 сентября, 12:10

Токаев приказал проверить состояние дел в Минобороны после гибели венных

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев/

Обложка © ТАСС /Петр Ковалев/

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны страны. В рамках работы специалисты оценят, в том числе, вопросы финансового обеспечения и материально-технического оснащения воинских подразделений.

«В целях проведения комплексной проверки состояния дел в МО Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в МО», — говорится в распоряжении главы государства.

Председателем комиссии назначена заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева. Согласно документу, первые результаты проверки должны быть представлены президенту в течение семи дней.

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Полина Никифорова
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