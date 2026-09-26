Токаев приказал проверить состояние дел в Минобороны после гибели венных
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать комиссию для комплексной проверки состояния дел в Министерстве обороны страны. В рамках работы специалисты оценят, в том числе, вопросы финансового обеспечения и материально-технического оснащения воинских подразделений.
«В целях проведения комплексной проверки состояния дел в МО Республики Казахстан, в том числе в сфере финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений, создать комиссию по комплексной проверке состояния дел в МО», — говорится в распоряжении главы государства.
Председателем комиссии назначена заместитель председателя Совета безопасности Казахстана Аида Балаева. Согласно документу, первые результаты проверки должны быть представлены президенту в течение семи дней.
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