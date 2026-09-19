«Уродуют территории»: Власти Казахстана хотят полностью запретить граффити

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил полностью запретить граффити в городах республики. Соответствующие законодательные и нормативные меры он поручил подготовить во время экологической акции «Таза Қазақстан», сообщила его пресс-служба.

Глава государства потребовал принять жёсткие меры в отношении людей, которые разрисовывают стены общественных зданий. Отдельное поручение получил аким Астаны Женис Касымбек.

«В казахстанских городах этого допускать нельзя и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого «творчества», уродующего муниципальные территории по всему миру», — заявил Токаев.

Нанесение подобных изображений президент Казахстана назвал проявлением вандализма и хулиганства. При этом речь пока идёт о подготовке законодательных и нормативных изменений — сам полный запрет ещё не введён.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения благоустройства Астаны. Власти столицы отчитались, что за последние годы в городе привели в порядок около 500 дворов и общественных пространств, а до конца 2026 года планируется благоустроить ещё более 170 территорий.

Ранее Life.ru сообщал, что во время той же акции «Таза Қазақстан» Токаев поручил проверить обоснованность предоставления социальных льгот в стране. Казахстанский лидер обратил внимание на необычно высокое число получателей отдельных видов социальной поддержки.