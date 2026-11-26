Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад российского технологического бизнеса в экономику республики. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.

В числе российских компаний, успешно работающих в Казахстане, Токаев упомянул такси и банки. По его словам, власти республики довольны результатами деятельности российского бизнеса и готовы содействовать его развитию на местном рынке. Ещё одной темой переговоров стало увеличение взаимной торговли. Токаев поддержал обозначенную Путиным цель довести годовой товарооборот двух стран до $30 млрд.