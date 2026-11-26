Токаев: Российские высокотехнологичные компании востребованы в Казахстане
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад российского технологического бизнеса в экономику республики. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
В числе российских компаний, успешно работающих в Казахстане, Токаев упомянул такси и банки. По его словам, власти республики довольны результатами деятельности российского бизнеса и готовы содействовать его развитию на местном рынке. Ещё одной темой переговоров стало увеличение взаимной торговли. Токаев поддержал обозначенную Путиным цель довести годовой товарооборот двух стран до $30 млрд.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение на международную конференцию «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Казахстанский лидер заявил, что с удовольствием приезжает в Москву, а предстоящее мероприятие имеет большое значение для его страны. Особое значение развитие новых технологий имеет для самого Казахстана. Президент республики подчеркнул, что цифровизация и искусственный интеллект входят в число приоритетов государственной политики.