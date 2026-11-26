Казахстан и Россия завершили 124 из 178 запланированных совместных проектов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Поэтому это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая. Каких-либо проблем нет, и слава богу, как говорится», — сказал Токаев.

По словам Токаева, остальные инициативы находятся в работе или приближаются к завершению. Он оценил темпы двустороннего сотрудничества как высокие и отметил, что разногласий между Москвой и Астаной нет. Казахстанский лидер также упомянул возникающие между странами вопросы, однако назвал их обычными рабочими моментами. Их урегулированием в рамках установленных процедур занимаются правительства двух государств.