Токаев заявил о высокой динамике сотрудничества России и Казахстана
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Казахстан и Россия завершили 124 из 178 запланированных совместных проектов. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Остальные проекты находятся в стадии реализации или близки к завершению. Поэтому это тоже говорит о том, что динамика взаимоотношений очень высокая. Каких-либо проблем нет, и слава богу, как говорится», — сказал Токаев.
По словам Токаева, остальные инициативы находятся в работе или приближаются к завершению. Он оценил темпы двустороннего сотрудничества как высокие и отметил, что разногласий между Москвой и Астаной нет. Казахстанский лидер также упомянул возникающие между странами вопросы, однако назвал их обычными рабочими моментами. Их урегулированием в рамках установленных процедур занимаются правительства двух государств.
Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил вклад российского технологического бизнеса в экономику республики. В числе российских компаний, успешно работающих в Казахстане, Токаев упомянул такси и банки. По его словам, власти республики довольны результатами деятельности российского бизнеса и готовы содействовать его развитию на местном рынке. Ещё одной темой переговоров стало увеличение взаимной торговли.