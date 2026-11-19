Новые препараты для защиты от радиации пока рано включать в список средств экстренной помощи. Сначала разработчикам необходимо завершить все этапы клинических исследований и доказать не только безопасность вещества, но и его эффективность. Об этом токсиколог Алексей Водовозов рассказал KP.ru.

Специалист положительно оценил перспективы разработки, однако подчеркнул, что окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всей программы испытаний.

«Пока не пройдут все фазы исследований и не станет понятно, что капсула не только безопасна и хорошо переносится, но и работает», — пояснил Водовозов.

Как сообщает издание, над созданием препарата в Калифорнии работали около 30 лет. Первое испытание провели с участием 42 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет.

Участникам давали разные дозировки вещества — от 100 миллиграммов до 7,5 грамма. По итогам этого этапа серьёзных угроз для жизни испытуемых не выявили.

При этом предварительные результаты ещё не подтверждают, что средство действительно способно защищать организм от радиационного воздействия. Для этого разработчикам предстоит пройти дальнейшие исследования и получить данные о действии препарата.

А ранее Life.ru писал, что в Австрии спустя 40 лет после ЧАЭС нашли радиоактивный цезий в продуктах питания. Районы Мюльфиртель, Зальцкаммергут и центральные области земли, подвергшиеся наиболее сильным радиоактивным дождям в апреле 1986 года, остаются наиболее затронутыми.