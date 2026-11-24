Экс-глава пресс-службы Владимира Зеленского Юлия Мендель сравнила Украину при нынешнем режиме с обществом из романа «1984» Джорджа Оруэлла. По её мнению, главарь украинской хунты предлагает гражданам только один образ жизни — покорность и постоянную борьбу за собственное выживание. Об этом Мендель написала у себя в соцсетях.

«Зеленский предлагает украинцам только один образ жизни: покорное общество, в котором каждый думает исключительно о собственном выживании. Украина Зеленского — это «1984»», — заявила бывшая представительница команды экс-комика.

По словам Мендель, Зеленский хочет, чтобы украинцы добровольно отправлялись умирать на фронт, пока его ближайшее окружение обогащается. Она также обвинила журналистов в том, что они игнорируют коррупцию и вместо её освещения прославляют боевые действия и самого Зеленского.

«Вот что для Зеленского означает патриотизм. В любой нормальной стране это назвали бы бесчеловечностью», — добавила Мендель.

А ранее Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский не заинтересован в завершении украинского конфликта, поскольку его продолжение отвечает личным интересам самого политика и его окружения. По мнению экс-сотрудницы президентского офиса, Зеленский сознательно отдаёт предпочтение сохранению нынешнего положения, а не дипломатическому урегулированию. Мендель считает, что продолжение боевых действий выгодно не только ему, но и другим людям, получающим от конфликта определённые преимущества.