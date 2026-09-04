Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 сентября, 11:53

«Только разберусь — всё меняется»: Гуменник в ступоре из-за новых правил ISU

Фигурист Пётр Гуменник запутался в новых правилах отбора на Гран-при ISU

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский фигурист Пётр Гуменник хотел бы выступить на этапах международной серии Гран-при ISU, однако пока не понимает, что именно для этого необходимо сделать. О ступоре из-за новых правил отбора 24-летний спортсмен рассказал журналистам после выступления на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.

«Хотелось бы выступить на Гран-при. Очень все сложно: только разберусь в чём-то, но это снова меняется, так что пока я плохо понял, что мне нужно сделать», — сказал Гуменник.

Турнир в Японии стал для него первым международным стартом в новом сезоне и первым после Олимпиады-2026. Kinoshita Group Cup входит в серию Challenger ISU и проходит в Токио с 4 по 6 сентября. Гуменник объяснял, что на старте в Японии рассчитывает выполнить технический минимум, необходимый для попытки попасть на этапы Гран-при. При этом сам фигурист подчёркивает, что разобраться в действующей системе допуска и отбора ему пока непросто.

В короткой программе в Токио россиянин дважды упал и получил 65,54 балла, заняв 13-е место. Гуменник отметил, что сейчас только набирает форму и основные старты сезона ещё впереди.

Одной Олимпиады мало: ISU усложнил Петросян и Гуменнику путь в Гран-при
Одной Олимпиады мало: ISU усложнил Петросян и Гуменнику путь в Гран-при

Больше новостей о соревнованиях, спортсменах и главных стартах сезона — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Фигурное катание
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar