Толстой снова в тренде: Студенты стали чаще дочитывать роман-эпопею «Война и мир» до конца

9 сентября родился Лев Толстой. К этой дате электронно-библиотечная система «Лань» обнародовала данные ежегодной аналитики читательских предпочтений среди студентов вузов. Согласно исследованию, за прошедший учебный год количество обращений к роману-эпопее «Война и мир» выросло на 34% по сравнению с 2024–2025 годами, узнал Life.ru.

По мнению шеф-редактора Edtech-компании «Лань» (оператора ЭБС «Лань») Екатерины Поздняковой, всплеск интереса к роману — это не просто дань моде, а попытка человека XXI века найти ответы на свои вопросы в великой книге, проверенной временем.

«Сложная отечественная классика традиционно находится в топе читательских запросов молодёжи. Однако сейчас мы наблюдаем особенно мощный резонанс вокруг «Войны и мира». Найти этому объяснение и описать его техническими метриками довольно сложно. Скорее, причины носят социально-гуманитарный характер», — отмечает Позднякова.

По её словам, произведение востребовано не только в книжном формате — его активно переосмысляют в театральных постановках, снимаются новые фильмы и сериалы. Новости об этом присутствуют в информационном поле. Это неизбежно подогревает интерес со стороны молодёжи, которая хочет познакомиться с первоисточником.

Важно отметить, что изменилась и структура читательского интереса к четырём томам эпопеи. В 2024/2025 учебном году студенты преимущественно обращались к первому тому, а интерес к остальным был в разы ниже. В прошлом учебном году ситуация изменилась. Разница в количестве прочтений между всеми четырьмя томами «Войны и мира» заметно сократилась. Это говорит о том, что студенты стали чаще дочитывать роман до конца.

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