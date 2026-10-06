Голливудский актёр Том Круз неожиданно встретил пару из Красноярска на улице в Сеуле и разговорился с ними о России. Видео беседы опубликовала в соцсетях преподаватель английского и китайского языков Алёна Мель.

Том Круз встретил россиян в Сеуле и вспомнил поездки в Сибирь и Москву. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alyona7bay

Россияне попросили Круза сфотографироваться вместе, после чего артист поинтересовался, откуда они приехали. Услышав, что перед ним жители Сибири, звезда «Миссии невыполнима» вспомнил собственную поездку в этот регион.

«Вообще-то да. Я был одним из первых пилотов, кто приземлился в Сибири на заправку, в 90-х. Я приземлил там самолёт, потому что я хотел увидеть Сибирь», — рассказал актёр.

В 2014 году его частный самолёт приземлялся в Толмачёво для дозаправки по пути из Нидерландов в Японию.

Круз также вспомнил первый визит в Москву. Во время визита актёр побывал в том числе в Большом театре и на «Мосфильме». Американец упомянул и ещё одну поездку, связанную с Большим театром. Его основное здание было закрыто на масштабную реконструкцию с 2005-го по октябрь 2011 года.

В конце разговора Круз согласился сделать совместное селфи и сказал красноярцам, что ему было приятно с ними пообщаться. Сейчас актёр находится в Южной Корее, где представляет новый фильм «Диггер».

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