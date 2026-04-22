Джейсона Стэйтема облепили толпы российских туристок в турецком отеле

Джейсон Стэйтем решил отдохнуть в Турции и сразу стал объектов внимания фанаток из России. Легенда кино остановилась в пятизвёздочном отеле Regnum The Crown в Белеке. Удивлённые туристки стал снимать десятки видео с «перевозчиком», а кому-то удалось даже получить афтограф на книге с «его» цитатами.

Джейсон Стэйтем на отдыхе в Турции. Видео © SHOT

Причём туроператоры всё заметили и уже рекламируют свои услуги, предлагая отдых в том же отеле, пишет SHOT.

Ранее СМИ узнали, что российская музыка беспрерывно играет на египетских курортах. Детям европейских туристов нравятся «Сигма бой» Betsy и «Помогатор» из мультсериала «Фиксики».