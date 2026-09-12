Томми Ли Джонсу — 80: «человек в чёрном», который не хотел быть звездой

15 сентября звезде «Людей в чёрном» и «Беглеца» исполняется 80 лет. Как техасец из Гарварда получил «Оскар», подружился с Альбертом Гором и сбежал от Голливуда на ранчо.

15 сентября 2026 года Томми Ли Джонсу исполняется 80 лет. За эти восемь десятилетий он успел стать агентом Кеем из «Людей в чёрном», загнать Харрисона Форда в угол в «Беглеце», получить «Оскар», сыграть у братьев Коэн и Стивена Спилберга, сам снять вестерн и заслужить репутацию едва ли не самого сурового человека Голливуда.

И при этом сам Джонс годами будто делал всё возможное, чтобы не жить жизнью кинозвезды. Красным дорожкам он предпочитал Техас, лошадей и поло, интервью давал без особого восторга, а к голливудскому культу знаменитостей относился настолько прохладно, что на своём ранчо однажды заметил: здесь никаких кинозвёзд нет.

Сколько лет Томми Ли Джонсу и где он родился

Томми Ли Джонс родился 15 сентября 1946 года в небольшом городе Сан-Саба в американском штате Техас. Поэтому 15 сентября 2026-го актёру исполняется ровно 80 лет. Свежий календарь Associated Press также относит Джонса к главным звёздным юбилярам недели 13–19 сентября.

Любопытно, что ровно в тот же день — 15 сентября 1946 года — родился режиссёр Оливер Стоун. Спустя десятилетия их биографии пересеклись: Джонс сыграл у Стоуна Клея Шоу в фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», а затем начальника тюрьмы Дуайта Маккласки в «Прирождённых убийцах».

Томми Ли Джонс в роли начальника тюрьмы Дуайта Маккласки в фильме Оливера Стоуна «Прирождённые убийцы». Кадр из фильма «Прирожденные убийцы», режиссёры КДэвид Велос, Ричард Рутовски, Оливер Стоун, сценаристы Джейн Хэмшер, Дон Мерфи, Клэйтон Таунсенд

Получается почти идеальная голливудская случайность: два будущих обладателя «Оскара» появились на свет в США в один день и один год, а потом встретились на одной съёмочной площадке.

Из Техаса в Гарвард: кем был Томми Ли Джонс до кино

Будущая звезда росла совсем не в голливудской среде. Отец Джонса работал на нефтяных месторождениях, мать успела поработать учительницей и полицейским. Сам Томми Ли получил стипендию сначала для учёбы в престижной школе St. Mark’s School of Texas, а затем поступил в Гарвард.

В университете он изучал английский язык и литературу, играл в студенческом театре и одновременно выступал за команду Гарварда по американскому футболу. Джонс участвовал и в знаменитой игре Harvard — Yale 1968 года, когда Гарвард за последние минуты отыграл 16 очков и завершил матч со счётом 29:29.

Но самый известный факт его гарвардской биографии связан вовсе не с кино и не со спортом.

Томми Ли Джонс и Альберт Гор действительно жили вместе

Одним из соседей Джонса по комнате в Гарварде был будущий вице-президент США Альберт Гор.

Альберт Гор — сосед Томми Ли Джонса по комнате в Гарварде и его многолетний друг. Фото © Wikipedia / World Resources Institute Staff

Это была не случайная студенческая связь на один семестр. Джонс позднее называл Гора одним из своих самых близких друзей. В 2000 году, когда тот баллотировался в президенты США, актёр лично выступил на съезде Демократической партии и официально выдвинул кандидатуру старого товарища. В своей речи Джонс вспоминал, как они вместе смотрели «Звёздный путь», играли в бильярд и вместо подготовки к экзаменам находили занятия поинтереснее.

Ещё один почти кинематографический штрих: один из самых суровых актёров Голливуда и будущий вице-президент США когда-то были обычными соседями по общаге.

Как Томми Ли Джонс стал актёром

После Гарварда Джонс отправился в Нью-Йорк. Причём ждать первого серьёзного шанса ему пришлось удивительно недолго: по данным Гарварда, на Бродвее он дебютировал всего через десять дней после окончания университета. Уже в 1970 году актёр появился в кино — в мелодраме «История любви».

Но мгновенной суперзвездой он не стал. В 1970-е и 1980-е Джонс много работал на телевидении и в кино, сыграл мужа певицы Лоретты Линн в «Дочери шахтёра», убийцу Гэри Гилмора в телефильме «Песнь палача» и техасского рейнджера Вудро Колла в мини-сериале «Одинокий голубь».

Настоящий голливудский рывок случился, когда актёру было уже за сорок.

«Беглец»: фильм, который принёс Томми Ли Джонсу «Оскар»

В 1993 году вышел «Беглец» с Харрисоном Фордом. Форд играл доктора Ричарда Кимбла, пытающегося доказать свою невиновность, а Джонс — федерального маршала Сэмюэла Джерарда, который должен его поймать.

Томми Ли Джонс в роли федерального маршала Сэмюэла Джерарда в «Беглеце» — именно эта работа принесла ему «Оскар». Кадр из фильма «Беглец» режиссёр Эндрю Дэвис сценаристы Джеб Стюарт, Дэвид Туи, Рой Хаггинс

И именно второстепенный герой Джонса неожиданно стал одной из главных причин успеха картины.

В 1994 году Американская киноакадемия вручила Томми Ли Джонсу «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Среди его соперников были Рэйф Файнс, Леонардо Ди Каприо, Джон Малкович и Пит Постлетуэйт. В том же сезоне Джонс получил за «Беглеца» и «Золотой глобус».

Всего актёра четыре раза номинировали на «Оскар»: за фильмы «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», «Беглец», «В долине Эла» и «Линкольн». Победа осталась одна — зато именно роль Джерарда окончательно превратила Джонса в мировую звезду.

«Люди в чёрном»: почему агент Кей стал главной ролью Джонса

Если «Беглец» принёс Томми Ли Джонсу главную профессиональную награду, то «Люди в чёрном» сделали его лицом массовой культуры.

В фантастической комедии 1997 года он сыграл агента Кея — ветерана секретной организации, контролирующей жизнь инопланетян на Земле. Рядом с ним появился молодой, шумный и постоянно импровизирующий Уилл Смит в роли агента Джея.

На этом контрасте и держался дуэт: Смит двигался, шутил и улыбался, а Джонсу порой достаточно было просто посмотреть на него так, будто человечество уже давно его утомило.

Томми Ли Джонс и Уилл Смит в образах агентов Кея и Джея в фильме «Люди в чёрном». Кадр из фильма «Люди в черном», режиссёр Барри Зонненфельд сценаристы

Лоуэлл Каннингем, Эд Соломон

Именно этот образ закрепил за актёром амплуа идеально невозмутимого человека с каменным лицом. Джонс вернулся в «Людях в чёрном — 2» в 2002 году и в третьей части в 2012-м.

Для целого поколения зрителей Томми Ли Джонс навсегда остался агентом Кеем — человеком, способным увидеть гигантского инопланетного таракана и отреагировать на него примерно так же, как на задержку автобуса.

Правда ли Томми Ли Джонс настолько суровый в жизни

Репутация Джонса как одного из самых неприветливых людей Голливуда появилась не на пустом месте.

Он никогда особенно не любил рассказывать журналистам о себе. Los Angeles Times отмечала, что разговорить актёра о личной жизни было непростой задачей. Мэрил Стрип, снимавшаяся с ним в «Весенних надеждах», называла Джонса очень закрытым человеком — хотя подчёркивала, что во время самой работы он, наоборот, полностью открыт партнёру.

Самая знаменитая история произошла на съёмках «Бэтмена навсегда». Джим Керри спустя годы рассказывал, что встретил Джонса в ресторане и тот без особых дипломатических церемоний дал понять: буйная комедийная манера Керри ему совсем не нравится. Эпизод стал почти легендой Голливуда и идеально вписался в образ Джонса как человека, которому физически больно от чужого кривляния.

Но сводить его характер к вечной угрюмости было бы слишком просто. Люди, работавшие с Джонсом, описывали его и как умного, внимательного, очень подготовленного партнёра. Режиссёр Дэвид Фрэнкел, например, ожидал увидеть на техасском ранчо мрачного старика, а столкнулся с обаятельным и блестящим рассказчиком.

Скорее Джонс просто никогда особенно не стремился быть удобной знаменитостью.

Почему Томми Ли Джонс предпочёл Голливуду ранчо и лошадей

В этом, пожалуй, и заключается главное отличие Джонса от классической кинозвезды.

Голливудская тусовка никогда не становилась центром его жизни. Годами он проводил значительную часть времени на ранчо, занимался лошадьми, разведением скота и играл в поло. В интервью Джонс рассказывал о хозяйствах и площадках для поло в Техасе, Флориде и Аргентине.

CBS ещё в 2005 году характеризовала актёра как человека, которому некомфортно под голливудскими прожекторами. Сам Джонс объяснял, что не соглашается на фильм просто ради работы и регулярно отказывается от сценариев, которые считает плохими.

Получается парадокс: одна из самых узнаваемых физиономий мирового кино принадлежит человеку, который большую часть жизни старался жить так, будто никакой мировой славы вообще нет.

Томми Ли Джонс как режиссёр: не только «Люди в чёрном»

Есть и другая сторона его карьеры, о которой массовый зритель вспоминает гораздо реже.

Томми Ли Джонс сам режиссировал кино. Его самая известная режиссёрская работа — современный вестерн «Три могилы» 2005 года.

Картина вошла в конкурс Каннского фестиваля, Джонс не только поставил её, но и исполнил главную роль. В итоге в Каннах он получил приз за лучшую мужскую роль, а Гильермо Арриага — награду за сценарий.

Томми Ли Джонс не ограничился актёрской карьерой: он также выступал режиссёром и получил приз Каннского фестиваля за роль в собственном фильме «Три могилы». Фото © ТАСС / ZUMA / Dave Bedrosian

Позднее Джонс снял «Вечерний экспресс „Сансет Лимитед“» с Сэмюэлом Л. Джексоном и «Местного» с Хилари Суэнк.

И это хорошо объясняет самого Джонса: за образом голливудского «сурового мужика» всегда скрывался человек с гарвардским образованием, серьёзным интересом к литературе и собственным взглядом на кино.

Лучшие фильмы Томми Ли Джонса: что посмотреть к его 80-летию

Если отмечать юбилей не биографией, а небольшим домашним кинофестивалем, список можно собрать такой:

«Беглец» (1993) — фильм, за который Джонс получил «Оскар».

«Люди в чёрном» (1997) — его самая узнаваемая массовая роль.

«Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе» (1991) — первая номинация Джонса на «Оскар».

«Старикам тут не место» (2007) — один из главных фильмов братьев Коэн, где Джонс сыграл шерифа Эда Тома Белла.

«В долине Эла» (2007) — одна из самых драматичных его ролей и единственная номинация на «Оскар» в категории лучшего актёра.

«Три могилы» (2005) — режиссёрская работа Джонса и приз за лучшую мужскую роль в Каннах.

«Линкольн» (2012) — Томми Ли Джонс в роли политика-аболициониста Таддеуса Стивенса и ещё одна номинация на «Оскар».

Где сейчас Томми Ли Джонс и снимается ли он в 80 лет

Самое важное для материала 2026 года: Томми Ли Джонс не ушёл из профессии.

Всего через несколько недель после его 80-летия, 9 октября 2026 года, в американский прокат должен выйти новый вестерн Angel and the Badman — переосмысление фильма с Джоном Уэйном. Среди звёзд картины заявлены Томми Ли Джонс, Закари Ливай и Нил Макдонаф.

А 14 октября на FX стартует второй сезон сериала The Lowdown с Итаном Хоуком, к которому также присоединился Джонс. FX официально подтвердил его участие ещё весной, а сейчас уже указывает дату премьеры нового сезона.

Так что свой 80-й день рождения человек, который десятилетиями изображал на экране мужчин, уставших буквально от всего человечества, встречает вовсе не на пенсии.

Он по-прежнему снимается.

Просто по-прежнему не особенно старается выглядеть человеком, которому это всё очень нужно.

Коротко о Томми Ли Джонсе

Когда родился Томми Ли Джонс? 15 сентября 1946 года в Сан-Сабе, штат Техас.

Сколько лет Томми Ли Джонсу? 15 сентября 2026 года актёру исполняется 80 лет.

За какой фильм Томми Ли Джонс получил «Оскар»? За роль федерального маршала Сэмюэла Джерарда в фильме «Беглец». Награду актёр получил в 1994 году.

Кого Томми Ли Джонс играл в «Людях в чёрном»? Агента Кея — опытного сотрудника секретной службы, контролирующей инопланетян на Земле.

Правда ли Томми Ли Джонс учился вместе с Альбертом Гором? Да. Они жили вместе во время учёбы в Гарварде и сохранили дружбу на десятилетия. В 2000 году Джонс официально выдвигал Гора кандидатом в президенты США на съезде Демократической партии.