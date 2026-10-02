Томск введёт турналог: В первый год город рассчитывает получить 23 млн рублей

В Томске с 1 января 2027 года начнёт действовать туристический налог. Решение депутаты городской думы приняли единогласно — за проголосовали все 27 присутствовавших парламентариев. Об этом по итогам голосования сообщил спикер гордумы Сергей Сеченов.

В первый год ставка составит 2% от стоимости размещения. В 2028-м её повысят до 3%, в 2029-м — до 4%, а начиная с 2030 года она достигнет 5%.

Плательщиками станут гостиницы, хостелы, санатории и другие включённые в реестр средства размещения. По расчётам властей, в 2027 году новый налог может принести бюджету Томска около 23 млн рублей.

От налогообложения освободят проживание жителей Томской области, детей с сопровождающими взрослыми и студентов-очников младше 23 лет. Также продолжат действовать федеральные льготы, в том числе для инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, ветеранов боевых действий и участников СВО.

Мэр Томска Дмитрий Махиня отметил, что закон не позволяет напрямую закрепить поступления от налога за конкретными расходами. Однако власти рассчитывают направлять эти деньги на развитие туристических маршрутов и инфраструктуры города.

Ранее Life.ru рассказывал, что представители туристической и гостиничной отрасли предложили изменить механизм туристического налога. Вместо процентной ставки бизнес предложил установить фиксированную сумму за человека и сутки проживания. Сейчас плательщиками налога являются гостиницы и другие объекты размещения. В отрасли считают, что действующая схема не всегда позволяет льготам напрямую отражаться на расходах постояльцев. Кроме того, представители бизнеса предложили учитывать при определении платежа сезон и особенности конкретного региона.