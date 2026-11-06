Автопарк певца Niletto засветился в сотнях нарушений ПДД. На двух машинах 35-летнего Данила Прыткова накопилось 592 штрафа на 811 тысяч рублей. Главным нарушителем оказался американский пикап Ford F-150, на который приходится больше 80% всех постановлений. Об этом сообщает SHOT.

Машину артист приобрёл в октябре 2024 года, и за последующие два года на неё выписали 528 штрафов на 668 тысяч рублей. Чаще всего камеры фиксировали превышение скорости — на него приходится больше половины нарушений. В отдельных случаях автомобиль двигался на 80 км/ч быстрее разрешённого.

Одной скоростью дело не ограничилось. Полностью затонированный пикап также привлекал внимание дорожной полиции, из-за чего в списке нарушений появились штрафы за тонировку стёкол.

Не остался в стороне и второй автомобиль музыканта — Nissan Skyline 1992 года выпуска. На японском спорткаре числятся ещё 64 нарушения на 143 тысячи рублей. Среди претензий — превышение скорости и неоплаченная парковка.

Таким образом, почти всю сумму штрафов обеспечил сравнительно новый пикап, хотя и 34-летний Nissan успел заметно пополнить дорожную статистику артиста. При этом неизвестно, все ли постановления уже оплачены и кто именно находился за рулём в момент нарушений.

Ранее Life.ru рассказывал о другом скандале вокруг Niletto, после которого у певца сорвался концерт в Брянске. На фоне его публичной поддержки Джигана поклонники, по данным Mash, начали массово возвращать билеты. Однако представители Niletto отвергли связь между высказываниями артиста и отменой выступления, объяснив произошедшее проблемами с организаторами.