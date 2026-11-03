Дубль каждый день: Тарасов нахватал более 100 штрафов на своём LiXiang
SHOT: Тарасов получил более 100 штрафов ПДД на ₽140 тысяч с начала осени
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tarasov23
Бывший футболист Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь получил свыше 100 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму около 140 тысяч рублей. В среднем дорожные камеры фиксировали почти два проступка ежедневно, сообщает SHOT.
Главной слабостью экс-полузащитника «Локомотива» оказалась скорость. За два месяца его 76 раз оштрафовали за слишком быструю езду. Остальные взыскания связаны с выездом на полосы общественного транспорта и несоблюдением требований дорожных знаков.
При этом расплатиться за все нарушения бывший спортсмен пока не успел. Неоплаченными остаются 52 постановления, по которым необходимо перечислить 77 тысяч рублей.
Общая статистика поездок Тарасова на китайском кроссовере LiXiang Li7 выглядит ещё внушительнее. За время владения автомобилем, по подсчётам SHOT, на нём зафиксировали 1441 нарушение. Совокупная стоимость штрафов уже превысила два миллиона рублей.
Параллельно экс-футболист оказался в центре семейного скандала. Пользователи соцсетей раскритиковали его поведение по отношению к супруге Анастасии Костенко после телешоу «Ставка на любовь». Зрители посчитали спортсмена слишком холодным по отношению к супруге, также футболиста обвинили в психологическом абьюзе. Когда модель пожаловалась на сколиоз и повреждённый мениск, спортсмен ответил, что это «никого не волнует».
Ранее Life.ru сообщал о почти двух миллионах рублей штрафов, накопленных Тарасовым за рулём LiXiang. Уже в августе 2026 года за автомобилем числилось 1313 нарушений, а среди неоплаченных взысканий оставался 91 штраф на 128 тысяч рублей. Тогда выяснилось, что однажды машину зафиксировали на скорости 124 км/ч при разрешённых 60 км/ч.