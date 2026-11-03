Бывший футболист Дмитрий Тарасов за сентябрь и октябрь получил свыше 100 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму около 140 тысяч рублей. В среднем дорожные камеры фиксировали почти два проступка ежедневно, сообщает SHOT.

Главной слабостью экс-полузащитника «Локомотива» оказалась скорость. За два месяца его 76 раз оштрафовали за слишком быструю езду. Остальные взыскания связаны с выездом на полосы общественного транспорта и несоблюдением требований дорожных знаков.

При этом расплатиться за все нарушения бывший спортсмен пока не успел. Неоплаченными остаются 52 постановления, по которым необходимо перечислить 77 тысяч рублей.

Общая статистика поездок Тарасова на китайском кроссовере LiXiang Li7 выглядит ещё внушительнее. За время владения автомобилем, по подсчётам SHOT, на нём зафиксировали 1441 нарушение. Совокупная стоимость штрафов уже превысила два миллиона рублей.

Параллельно экс-футболист оказался в центре семейного скандала. Пользователи соцсетей раскритиковали его поведение по отношению к супруге Анастасии Костенко после телешоу «Ставка на любовь». Зрители посчитали спортсмена слишком холодным по отношению к супруге, также футболиста обвинили в психологическом абьюзе. Когда модель пожаловалась на сколиоз и повреждённый мениск, спортсмен ответил, что это «никого не волнует».