Суд оштрафовал Игоря Верника на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа
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Московский суд оштрафовал актёра Игоря Верника на 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату другого административного штрафа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Изначально артист получил взыскание в размере пяти тысяч рублей за неоплаченную парковку. Однако в установленный законом срок деньги он не перечислил.
После этого в отношении Верника составили протокол об уклонении от исполнения административного наказания. На рассмотрение дела актёр не явился.
Решение суд вынес в октябре. Новое взыскание оказалось вдвое больше первоначального. Такая мера предусмотрена статьёй 20.25 КоАП РФ за неуплату административного штрафа в установленный срок.
Ранее Life.ru сообщал о взыскании двух тысяч рублей с дочери Ларисы Долиной. Ангелину Долину также привлекали к административной ответственности из-за неуплаченного парковочного штрафа, а затем судебные приставы назначили исполнительский сбор.
При этом водителям иногда удаётся добиться отмены спорных взысканий. Так, британец с помощью ChatGPT оспорил штраф за парковку в 100 фунтов. Разбирательство продолжалось три года и завершилось в пользу автомобилиста.
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