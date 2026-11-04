Тонны продуктов уничтожили в супермаркетах Рима после хакерской атаки
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Тонны продуктов питания пришлось выбросить в нескольких супермаркетах Рима и области Лацио после масштабной хакерской атаки. Как сообщает газета Il Messaggero, злоумышленники вывели из строя холодильное оборудование, из-за чего температура в морозильных камерах поднялась выше 50 градусов тепла.
Кибератака затронула четыре торговые точки: три в Риме и ещё одну в районе города Сабаудия. Из-за резкого повышения температуры продукты начали портиться, а содержимое морозильников полностью разморозилось.
В одном из пострадавших супермаркетов десятки поддонов с испорченной продукцией сложили прямо на полу и накрыли плотными белыми пластиковыми полотнами. Уничтожить пришлось огромные партии йогуртов, свежей пасты, мясных изделий и других скоропортящихся товаров.
В другом магазине сотрудники обнаружили, что весь лёд в морозильных камерах растаял. Продукты оказались в воде, некоторые упаковки разбухли и лопнули, а содержимое стало непригодным для продажи.
«Это была сюрреалистичная картина. Лёд полностью растаял, а продукты плавали в воде», — рассказал один из работников супермаркета.
Ранее хакеры взломали холодильные установки Французской службы крови и изменили настройки температуры с минус 30 до плюс 110 градусов. Кибератака произошла в ночь на 2 ноября и затронула три объекта, где хранились донорская кровь и плазма для переливания пациентам. Злоумышленники получили доступ к оборудованию через обслуживающую компанию Coolworld.