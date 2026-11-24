Украинские города рискуют остаться без водоснабжения в случае продолжительных отключений электричества. Запасов топлива для резервных генераторов на большинстве водоканалов хватит лишь на несколько часов. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк в эфире телеканала ICTV.

По словам парламентария, большинство региональных водоканалов располагают резервными источниками питания, однако предприятия не готовы к многодневным отключениям электроэнергии.

«Все рассчитывают, что как-то проскочим. «Киевводоканал» тоже рассчитывал, но не проскочил», — отметил Нагорняк.

Депутат предупредил, что ситуация с прекращением подачи воды в украинской столице рискует повториться и в других городах страны.

Напомним, 22 ноября стало известно, что жители некоторых домов на правом берегу Киева оставались без воды уже более двух суток. Причиной перебоев стали повреждения объектов «Киевводоканала» после ударов. Коммунальщикам удалось восстановить подачу воды лишь в отдельных домах. Ранее глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов предупреждал об угрозе серьёзных проблем с водоснабжением и отоплением предстоящей зимой.