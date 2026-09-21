Топливо не ниже прошлогоднего уровня: Власти и нефтяники обсудили снабжение регионов

Российские власти и нефтяные компании обсудили меры, которые должны обеспечить регионы топливом в объёмах не ниже показателей 2025 года. Совещание по ситуации на рынке провёл вице-премьер Александр Новак.

Во встрече участвовали глава Минэнерго Сергей Цивилёв, представители ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Госдумы, губернаторы и отраслевые предприятия. Особое внимание уделили Туве, Хакасии, Якутии, Новосибирской области и Красноярскому краю. Региональные власти отчитались о работе АЗС и ходе поставок, в том числе в рамках северного завоза.

Минэнерго представило данные о запасах нефтепродуктов и загрузке производственных мощностей. Компании, в свою очередь, сообщили о выполнении ранее полученных поручений.

По итогам встречи Новак поручил продолжить работу по насыщению внутреннего рынка. При подготовке долгосрочных решений власти также намерены учитывать возможные риск-сценарии, включая увеличение производства и корректировку импорта.

Летом в отдельных субъектах возникали перебои и ограничения на АЗС. К середине сентября ситуация заметно различалась по регионам: где-то сохранялись очереди и лимиты, тогда как в других местах доступность бензина улучшилась.

Ещё 2 июля Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить отдельные меры для наиболее уязвимых регионов. Тогда особое внимание уделяли территориям со сложной логистикой и отсутствием крупных вертикально интегрированных поставщиков.