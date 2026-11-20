При укачивании в транспорте лучше отказаться от телефона, смотреть на дорогу и обеспечить приток свежего воздуха. Эти и другие рекомендации дал Здоровью Mail невролог Дмитрий Разумов.

По словам кандидата медицинских наук, неприятные ощущения возникают из-за противоречивых сигналов, которые мозг получает от глаз, внутреннего уха, мышц и суставов. Например, во время поездки пассажир смотрит на неподвижный текст смартфона, хотя его вестибулярная система ощущает движение автомобиля. Такое расхождение может вызывать тошноту, холодный пот, сонливость и трудности с концентрацией.

Чтобы облегчить состояние, специалист рекомендует выбирать место с хорошим обзором дороги. В легковом автомобиле взрослому пассажиру лучше сидеть спереди, а в автобусе — по ходу движения. Голову желательно опереть на подголовник, смотреть вперёд и отказаться от чтения или просмотра видео.

Подготовиться стоит ещё до поездки. Разумов советует выспаться, избегать тяжёлой пищи и алкоголя, а также взять с собой воду. Если тошнота уже появилась, можно закрыть глаза, обеспечить комфортную температуру в салоне и по возможности сделать остановку.

При выраженном укачивании врач может рекомендовать специальные препараты, в том числе дименгидринат. Однако такие лекарства способны вызывать сонливость и замедлять реакцию, поэтому их применение водителями нежелательно. Средства второго поколения от аллергии, например цетиризин и лоратадин, против укачивания неэффективны.

Особенно важно не списывать на обычную реакцию организма симптомы, которые сохраняются после путешествия. Если ощущение раскачивания продолжается более 48 часов, необходимо обратиться к врачу. Консультация также требуется при повторяющихся приступах головокружения вне транспорта, особенно если они сопровождаются головной болью, светобоязнью или нарушениями зрения.

При внезапном головокружении с нарушением речи, двоением в глазах, слабостью или онемением конечностей нужно немедленно вызвать скорую помощь. Опасными признаками также являются неожиданная сильная головная боль и многократная рвота.

Ранее Life.ru сообщал, что головокружение, слабость и шум в ушах могут указывать не только на проблемы с давлением, но и на мигрень, анемию или заболевания внутреннего уха. Невролог предупредила, что самостоятельно принимать лекарства от гипертонии при подобных симптомах опасно: сначала необходимо установить причину недомогания.