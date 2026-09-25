Тот же вкус, но быстрее: Россияне массово скупают суши и роллы в супермаркетах

Суши и роллы стремительно превращаются из ресторанной еды в обычную покупку из ближайшего супермаркета: за первое полугодие спрос на них в российских торговых сетях вырос на 46% год к году. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на председателя АКОРТ Станислава Богданова.

Особенно заметно категория прибавляет у крупных ритейлеров. В «Магните» продажи суши собственного производства увеличились в 7,5 раза, а онлайн-заказы роллов и онигири — в 18–19 раз. В «Пятёрочке» и «Перекрёстке» эти блюда уже входят в десятку самых востребованных позиций азиатской кухни.

Покупатели по-прежнему выбирают «Калифорнию» и «Филадельфию», но всё охотнее пробуют суши-сэндвичи, кимпаб и другие необычные варианты. По словам главы АКОРТ, привычный ресторанный вкус люди хотят получать быстро и по доступной цене рядом с домом.

«Покупатели давно привыкли к ним в ресторанах и доставке и теперь хотят получать тот же вкус быстро и по выгодной цене», — сказал он.

Рост происходит вместе со всей категорией готовой еды. У отдельных компаний её продажи в натуральном выражении за полугодие прибавили 48%, тогда как рынок в целом увеличивается примерно на 30%.

При этом рестораны и магазины закрывают разные сценарии потребления и постепенно перенимают друг у друга отдельные форматы.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали заметно чаще покупать замороженную готовую еду и полуфабрикаты. В первом квартале 2026 года продажи этой категории выросли на 8% в натуральном выражении и на 16% в деньгах.