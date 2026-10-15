Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что ключ к освобождению Донбасса — не наступление, а тотальное уничтожение критической инфраструктуры Украины. По его мнению, это самый короткий путь.

Он перечислил цели: мосты, транспортная и морская логистика, промышленные предприятия, дата-центры, ключевые объекты системы военно-государственного управления.

Коротченко в беседе с «Газетой.ru» выразил уверенность: когда инфраструктура будет уничтожена, западная помощь в виде Starlink и разведданных перестанет работать. Это лишит украинскую сторону преимуществ.

Фактор времени, по его словам, критический. Противник заявляет о готовности наносить удары баллистикой по российским городам уже в конце года. Поэтому медлить нельзя.

«Всё это необходимо выносить, уничтожать тотально», — подчеркнул аналитик.

А ранее на Украине отметили, что удары по логистике сместились на запад Незалежной. Прежде основная часть атак на логистические центры и производственные предприятия приходилась на Киевскую область.