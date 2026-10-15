Удары по логистике сместились на запад Украины: Эксперт назвал самое уязвимое звено

Удары по логистическим объектам на Украине всё чаще приходятся на западные регионы страны, а наиболее уязвимыми оказались холодильные склады. Об этом сообщил генеральный директор Бюро инвестиционных программ Александр Бондаренко в беседе с агентством «Интерфакс-Украина».

По словам эксперта, прежде основная часть атак на логистические центры и производственные предприятия приходилась на Киевскую область. Удары также фиксировались в Житомирской области.

Теперь, как утверждает Бондаренко, география атак изменилась. Под угрозой оказались объекты складской инфраструктуры на западе Украины, причём особую обеспокоенность вызывает сегмент хранения продукции при низких температурах.

«Наиболее уязвимы – холодильные склады», — подчеркнул эксперт.

Ранее Life.ru со ссылкой на Financial Times писал о серьёзных потерях складской инфраструктуры Украины. По данным издания, из пяти миллионов квадратных метров современных складских площадей страна лишилась около 2,1 миллиона. Украинским компаниям приходится распределять запасы между небольшими помещениями, что увеличивает стоимость доставки и замедляет поставки.