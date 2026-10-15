Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября, 12:03

Цеха дронов, склады и военная логистика попали под удар ВС РФ в 145 районах

Сводка МО от 15 октября: ВС РФ нанесли удары по цехам производства БПЛА для ВСУ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников для ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России 15 октября.

По данным ведомства, поражение также нанесено транспортной инфраструктуре, которую украинские формирования использовали в своих интересах.

Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего Минобороны сообщило о поражении целей в 145 районах.

Ракеты «Фламинго» и стая дронов летели на Рязань: Минобороны заявило об отражении атаки
Ракеты «Фламинго» и стая дронов летели на Рязань: Минобороны заявило об отражении атаки

Для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

За последние дни российское военное ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников. Так, Life.ru писал, что 13 октября ВС РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, цеха производства БПЛА и места их хранения.

Больше новостей о ходе боевых действий и ситуации на передовой — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar