Цеха дронов, склады и военная логистика попали под удар ВС РФ в 145 районах
Сводка МО от 15 октября: ВС РФ нанесли удары по цехам производства БПЛА для ВСУ
Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников для ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России 15 октября.
По данным ведомства, поражение также нанесено транспортной инфраструктуре, которую украинские формирования использовали в своих интересах.
Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего Минобороны сообщило о поражении целей в 145 районах.
Для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.
За последние дни российское военное ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников. Так, Life.ru писал, что 13 октября ВС РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, цеха производства БПЛА и места их хранения.
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