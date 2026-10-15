Цеха дронов, склады и военная логистика попали под удар ВС РФ в 145 районах

Российские войска за сутки нанесли удары по цехам производства беспилотников для ВСУ и местам их хранения. Об этом сообщили в Минобороны России 15 октября.

По данным ведомства, поражение также нанесено транспортной инфраструктуре, которую украинские формирования использовали в своих интересах.

Под удары попали и пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего Минобороны сообщило о поражении целей в 145 районах.

Для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск.

За последние дни российское военное ведомство неоднократно сообщало об ударах по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников. Так, Life.ru писал, что 13 октября ВС РФ поразили объекты военно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, цеха производства БПЛА и места их хранения.