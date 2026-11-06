Американцев ждут насыщенные событиями ближайшие две недели. Дональд Трамп пообещал целую серию новых шагов своей администрации, не раскрыв подробностей. Одновременно президент США выразил уверенность в скором завершении украинского конфликта и рассказал о подготовке масштабного соглашения, которое может затронуть всю Европу.

«Мы собираемся сделать много вещей. Вы увидите много вещей в течение следующей недели, двух недель», — сказал хозяин Белого дома во время общения с журналистами 5 ноября.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о дальнейших президентских указах и планах администрации. Трамп также заговорил о строительстве американских заводов и своей тарифной политике. Какие именно решения готовятся в ближайшие дни, он не уточнил.

Отдельно американский лидер затронул перспективы урегулирования конфликта между Россией и Украиной. По его оценке, стороны могут приблизиться к завершению боевых действий уже в обозримом будущем. Причём Вашингтон, судя по словам Трампа, рассчитывает выйти за рамки обычного мирного соглашения.

Президент сообщил, что встретился со спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым. Содержание их беседы он раскрывать отказался, однако выразил уверенность в перспективах крупной сделки, которая может затронуть всю Европу. Трамп назвал будущие договорённости «большими и прекрасными» и предположил, что их результатом останутся довольны все участники. При этом с находившимися в Вашингтоне представителями Украины он в тот день не встречался.

Следующий этап дипломатического процесса назначен на 10–11 ноября. В Абу-Даби должны состояться трёхсторонние переговоры России, Украины и США, посвящённые возможному прекращению конфликта, послевоенным гарантиям безопасности, снижению напряжённости и гуманитарным вопросам. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, а американскую сторону представят Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

В Москве уже обозначили одно из ключевых условий будущего соглашения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть взаимными и учитывать интересы всех участников. Одновременно Вашингтон консультируется с европейскими государствами и НАТО, обсуждая более широкую систему безопасности в Европе. Однако представители ЕС непосредственно на встрече в Абу-Даби присутствовать не будут: согласованный формат предполагает участие только трёх государств.

У нынешнего дипломатического рывка есть важная предыстория. Как подробно рассказывал Life.ru, 21 октября Владимир Путин и Стив Уиткофф провели более трёх часов за закрытыми дверями в Константиновском дворце Санкт-Петербурга. Американский спецпосланник приехал в Россию после консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими политиками в Осло, привезя предложения по возможному урегулированию. Причём разговор затронул не только прекращение боевых действий, но и перспективы восстановления экономических отношений Москвы и Вашингтона. Именно тогда российская сторона подтвердила готовность вернуться к трёхсторонним консультациям в ноябре. До этого Абу-Даби уже дважды принимал переговорные группы — в январе и феврале 2026 года. Одним из практических результатов февральской встречи стал обмен военнопленными по формуле «157 на 157», состоявшийся 5 февраля. Однако договориться по главным политическим вопросам сторонам тогда не удалось. Теперь Вашингтон рассчитывает, что новый раунд позволит продвинуться дальше прежних договорённостей.