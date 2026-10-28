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Опубликовано 28 октября, 10:05

Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином и важнейшие переговоры по разоружению

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Президент США Дональд Трамп сообщил о запланированной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и предстоящих переговорах по ядерному разоружению. Американский лидер назвал обсуждение сокращения ядерных вооружений одним из важнейших международных вопросов.

«У нас уже запланирована встреча с председателем [КНР] Си Цзиньпином. Кроме того, намечена встреча по ядерному разоружению. Насколько я понимаю, очень важная, возможно, самая важная», — сказал Трамп журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Глава Белого дома пояснил, что речь идёт о денуклеаризации нескольких государств. При этом он не уточнил даты переговоров и не назвал всех участников встречи, посвящённой сокращению ядерных арсеналов.

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Ранее Трамп допускал проведение трёхстороннего саммита с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Американский лидер предлагал сосредоточить переговоры на вопросах ядерного оружия, а не на украинском конфликте.

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Андрей Бражников
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