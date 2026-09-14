Трамп допустил раскрытие дополнительных данных о терактах 11 сентября 2001 года

Президент США Дональд Трамп пообещал рассмотреть обращение родственников погибших в результате терактов 11 сентября с требованием раскрыть дополнительные материалы об атаках. Вопрос касается в том числе возможных связей их организаторов с Саудовской Аравией.

Об этом американский лидер заявил в Ирландии перед вылетом в США. На вопрос журналистов о публикации документов Трамп ответил: «Я рассмотрю этот вопрос, когда вернусь».

Требования рассекретить дополнительные сведения о событиях 11 сентября звучат от семей погибших уже не первый год. Сейчас к ним присоединились представители обеих партий из Нью-Йорка: законодатели призвали администрацию раскрыть определённые записи телефонных разговоров, связанные с расследованием терактов.

Республиканка Николь Маллиотакис назвала нынешний момент одним из наиболее благоприятных для обнародования таких материалов. В начале сентября она заявила, что рассчитывает на большую открытость со стороны администрации Трампа. Кроме того, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани недавно опубликовал около 170 тыс. страниц документов о состоянии воздуха, проблемах со здоровьем и мерах, которые городские власти предпринимали после терактов.

Ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило массив разведданных, связанных с терактами 11 сентября 2001 года. Управление опубликовало 71 сводку для президента, охватывающую период с февраля 1998 по сентябрь 2001 года. Всего было обнародовано 101 страница документов, часть из которых засекречена. Материалы демонстрируют, как аналитики ЦРУ оценивали угрозу от террористической группировки «Аль-Каида»*.

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