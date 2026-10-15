Трамп допустил расстрелы за утечки секретной информации о военных операциях

Президент США Дональд Трамп предложил расстреливать людей, разглашающих секретную военную информацию, либо отправлять их в тюрьму до конца жизни. Об этом американский лидер заявил на предвыборном митинге в штате Аризона.

«Таких нужно сажать в тюрьму или расстреливать. Им место в тюрьме до конца жизни», — сказал республиканец, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Поводом для столь жёсткого высказывания стала история с утечкой сведений о готовившейся американской операции против Ирана. По словам президента, Вашингтон направил в регион стратегические бомбардировщики B-2, однако Тегеран заранее узнал об их приближении. Это поставило под угрозу выполнение военной задачи.

Трамп рассказал, что неизвестные передали журналистам точное время вылета самолётов с базы в штате Миссури. В частности, информация об отправлении бомбардировщиков в 12:07 появилась в публикациях The New York Times и CNN. Американский лидер обвинил виновников утечки в раскрытии военных планов противнику.

По утверждению главы Белого дома, из-за произошедшего ему пришлось отменить первоначальный вылет. Операцию провели спустя двое суток, причём самолёты отправились в то же время. Трамп считает, что такой ход позволил застать иранскую сторону врасплох.

При этом президент не назвал конкретных лиц, причастных к разглашению данных. Доказательств того, кто именно передал сведения СМИ, в ходе выступления он также не представил.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре бывшему оперативнику МВД Антону Нестерову по делу о продаже секретной базы данных. Сотрудник скопировал засекреченную информацию на рабочем месте и выставил её на продажу за несколько миллионов рублей. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима. Похищенные сведения могли попасть в сервис поиска персональной информации «Химера».