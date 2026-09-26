Трамп допустил соглашение России и Украины до зимы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина могут заключить соглашение до наступления зимы. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп не уточнил, о каком именно году идёт речь, и не привёл деталей о возможных условиях будущей договорённости. По его словам, он надеется, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут прийти к соглашению в ближайшем будущем.

«Но знаете, чего я от него (Зеленского) хочу? Чтобы он заключил соглашение. Я хочу, чтобы он договорился с Путиным, а Путин договорился с ним», — добавил американский лидер.

Ранее Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт закончится раньше, чем многие думают. Выступая в Нью-Йорке, глава Белого дома рассказал о плотном взаимодействии Вашингтона с руководством России и Украины. По его словам, это приведёт к результату. Урегулировать все вопросы, как отметил Трамп, получится быстрее, чем ожидается.