Трамп допустил участие США в ударах Саудовской Аравии по хуситам

Президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон может присоединиться к ударам Саудовской Аравии по позициям йеменского движения «Ансар Аллах». По словам американского лидера, решение будет принято в ближайшее время.

«Мы можем. Мы изучим это. Мы только что узнали о последней атаке, так что мы примем решение. Мы сделаем это быстро», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии США в операции.

Ранее Life.ru сообщал, что несколько человек получили ранения при атаке на аэропорт Эр-Рияда, после чего рейсы временно остановили. Воздушная гавань приостановила работу на фоне последствий удара. Власти Саудовской Аравии занялись оценкой ущерба и восстановлением нормальной работы аэропорта.