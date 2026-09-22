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Опубликовано 22 сентября, 18:41

Трамп допустил завершение конфликта на Украине до наступления зимы

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся разрешить до наступления зимы. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским.

«Что-то серьёзное до зимы», — заявил американский лидер. Такой прогноз президент США дал, говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Перед началом встречи Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине отвечает интересам как Москвы, так и Киева. По его словам, договорённость пойдёт на пользу обеим сторонам.

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Ранее Трамп говорил, что украинский конфликт способен завершиться быстрее, чем многие предполагают. Об этом американский лидер заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп также отметил, что стороны устали от продолжительных боевых действий. По его мнению, это создаёт условия для скорого завершения конфликта.

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Лия Мурадьян
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