Трамп допустил завершение конфликта на Украине до наступления зимы

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что конфликт на Украине удастся разрешить до наступления зимы. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Зеленским.

«Что-то серьёзное до зимы», — заявил американский лидер. Такой прогноз президент США дал, говоря о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Перед началом встречи Трамп заявил, что соглашение по урегулированию конфликта на Украине отвечает интересам как Москвы, так и Киева. По его словам, договорённость пойдёт на пользу обеим сторонам.

Ранее Трамп говорил, что украинский конфликт способен завершиться быстрее, чем многие предполагают. Об этом американский лидер заявил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трамп также отметил, что стороны устали от продолжительных боевых действий. По его мнению, это создаёт условия для скорого завершения конфликта.