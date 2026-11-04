Президент США Дональд Трамп усомнился в способности Франции, Италии и других европейских стран справиться с нынешними проблемами. В телефонном интервью Fox News он охарактеризовал положение Европы как крайне тяжёлое.

«Посмотрите на Европу — она умирает. Посмотрите на происходящее во Франции, Италии, во всех остальных этих странах. Дела у них идут ужасно, честно говоря, они могут даже не выжить», — сказал американский лидер.

Ситуации в Европе Трамп противопоставил положение Соединённых Штатов. По его оценке, США якобы процветают, и Вашингтон намерен сохранить эту тенденцию.

Это не первое подобное высказывание президента США за последние недели. 20 октября он уже говорил, что Европа рискует исчезнуть, если не изменит миграционную политику. Тогда Трамп связал беспорядки во Франции с притоком мигрантов. Политик вспомнил о своём предупреждении Эмманюэлю Макрону. В интервью Fox News 25 октября американский президент утверждал, что ещё при первой встрече призывал французского коллегу ограничить миграцию.