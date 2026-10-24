Трамп готовит новые уступки России: В Киеве опасаются снятия санкций с экспортёров удобрений
Kyiv Independent: Трамп может смягчить санкции для экспорта удобрений из РФ
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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения антироссийских санкций, в том числе ограничений, затрудняющих экспорт удобрений. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с обсуждением вопроса.
По информации издания, администрация Трампа может предложить Москве дополнительные экономические послабления в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. В Киеве опасаются, что следующим шагом после договорённостей о поставках российского дизельного топлива станет соглашение в сфере торговли удобрениями.
При этом сами российские удобрения напрямую под американские санкции не подпадают, а их импорт в США не запрещён. Возможные изменения могут коснуться связанных с отраслью судов, компаний, банков и физических лиц, в отношении которых действуют ограничения.
Ранее Дональд Трамп назвал глупцами политиков, требовавших от него введения новых санкций против России. По словам американского лидера, дополнительные ограничения могли сорвать переговоры с Москвой и помешать освобождению гражданина США Стивена Хаббарда, осуждённого в России за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Трамп подчеркнул, что отказ от резких шагов позволил сохранить дипломатический диалог и добиться возвращения американца на родину.